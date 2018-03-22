Весна вже в дорозі: в Україні відступають морози і сніг

В Україні відступає циклон, який приніс морози і сніг.

На даний час усі автомобільні дороги проїзні, передає ТСН.

Кількаметрову пробка біля Рівного вдалося розблокувати до ранку 22 березня, рух на трасі Київ-Чоп нормалізувався. На Херсонщині через перепади температури сніг перейшов в дощ, і зараз на дорогах ожеледиця, дерева й проведення покриті шаром льоду.

"Злегка сніжить у Харкові, де за півдоби випало до 7 сантиметрів, але з огляду на попередні снігопади, замети місцями по коліно. Тротуари почали розчищати, але ходити людям слизько, адже під снігом ховається товстий шар льоду", - йдеться в сюжеті.

Дощ, а потім густий сніг накрив напередодні Дніпропетровщину, а вночі траси скувала ожеледиця. Рятувальники витягли сім заблокованих на дорозі карет швидкої. Хоча траси відкриті, за межі Дніпра виїжджати працівники ДСНС не радять.

Як повідомляв "Обозреватель", серйозне підвищення температури повітря в Україні очікується лише на початку наступного тижня - 26 березня, а на найближчих вихідних ще утримаються морози з періодичним снігом, мокрим снігом і дощем.