Весна в розпалі: в Україні різко потеплішає до +22

У понеділок, 8 квітня, в Україні прогнозується тепла малохмарна погода з проясненнями.

Як повідомляє Укргідрометцентр, невеликий дощ можливий лише в Чернігівській і Сумській областях. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

За даними синоптиків, найтепліше буде в західних областях. Так, на у Львівській області, на Прикарпатті та Буковині очікується до +18 ... + 20 градусів, на Закарпатті +20 ... + 22 градуси.

Кілька прохолодніше буде в східних регіонах, однак самі низькі температурні показники будуть в Луганській області – +14 ... + 16 градусів.

У Києві буде сонячно і сухо. Температура повітря в столиці підніметься до +16 ... + 18 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холодніше норми і незабаром в країні знову підвищиться температура.

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