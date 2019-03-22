Весна ударить шквалами і дощами: синоптики пообіцяли похолодання в Україні

У п'ятницю, 22 березня, в Україну прийдуть дощі і похолодання. Місцями очікується шквальний вітер.

Причиною тому є атмосферний фронт, що переміщається з північного заходу Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім крайнього півдня, пройде невеликий дощ, у східних областях помірний дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних і східних областях пориви 15-20 м/с.

ТСН

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; на сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9 тепла; в Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві очікується невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що в перших числах квітня в Україні можливе повернення невеликих нічних заморозків, а в березні ще може піти сніг.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!