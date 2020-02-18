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18 лютого • оновлено в 05:59
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Весна у розпалі: синоптики пообіцяли аномальне потепління в Україні

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В Україні у вівторок, 18 лютого, знову істотно потеплішає, місцями повітря прогріється до +14.

Так, за повідомленням Укргідрометцентру, у західних, вдень також місцями у північних областях України очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

На решті території – без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

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Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 лютого від ObozTV

Потепління в Україні

Потепління в Україні

Ілюстрація

Температура вдень 6-11° тепла, в Одеській області – до 14° тепла; в східній частині і Приазов'ї вдень 3-8° тепла.

У Києві 18 лютого вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 7-9° тепла.

Весна у розпалі: синоптики пообіцяли аномальне потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушливіша весна. І якщо так справа піде і далі, на Україну чекає серйозний неврожай.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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