Весна у розпалі: синоптики підтвердили теплий прогноз щодо України

У середу, 19 лютого, погода в Україні істотно не зміниться, так як над її територією продовжить панувати тепле і в основному сухе повітря атлантичного походження.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у південно-східних областях України та в Криму місцями очікується невеликий дощ, на решті території – без опадів.
Потепління в Україні
Ілюстрація
Вранці в південних, східних і центральних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°. У Карпатах – невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0°.
У Києві – без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-8°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушливіша весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.
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