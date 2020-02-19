Весна у розпалі: синоптики підтвердили теплий прогноз щодо України

У середу, 19 лютого, погода в Україні істотно не зміниться, так як над її територією продовжить панувати тепле і в основному сухе повітря атлантичного походження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у південно-східних областях України та в Криму місцями очікується невеликий дощ, на решті території – без опадів.

Потепління в Україні Ілюстрація

Вранці в південних, східних і центральних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°. У Карпатах – невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0°.

У Києві – без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-8°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що слідом за теплою і безсніжною зимою йде ще тепліша і посушливіша весна. І якщо так справа піде, то на Україну чекає серйозний неврожай.

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