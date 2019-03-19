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Весна скасовується? Синоптик дав несподіваний прогноз погоди в Україні

6.2тЧитати матеріал російською

Справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Комсомольская правда". За його словами, хоч в останні дні березня й очікуються стійкі "плюси", погоду все ж зіпсують дощі.

"Україною пройдуть опади протягом декількох днів у кінці місяця, а до 22 березня буде ще і мокрий сніг, на півночі — сухіший", — сказав він.

"Весна прийде нешвидко, але вже з 5-6 квітня можна бути впевненим у закінченні холодного періоду. Ще 6-7-го прораховуються нічні заморозки", — попередив Горбань.

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При цьому синоптик додав, що "цей квітень у будь-якому випадку буде теплішим, ніж у нас зазвичай буває".

У свою чергу синоптик Володимир Деркач зазначив, що "тепло буде йти до нас зі скрипом", і в квітні лише "почнеться боротьба тепла і холоду". "Погода буде дуже мінливою, але серйозного тепла чекати в квітні не варто", — прогнозує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами інших синоптиків, в Україні очікується пізнє і коротке літо в 2019 році, а осіння погода настане вже в кінці серпня.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Что такое,«народный синоптик»?
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