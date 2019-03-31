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Весна розквітне: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

2.7тЧитати матеріал російською

У неділю, 31 березня, в Україні збережеться суха погода з мінливою хмарністю. До того ж, прогнозується істотне потепління.

Так, "спекотніше" за все буде в західних областях і в центрі – там вдень від 14 до 16 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі очікується від 13 до 15 градусів, у східних областях від 12 до 14 градусів, і на півдні – від 12 до 15 градусів тепла.

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Весна розквітне: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

Киян 31 березня чекає +5 вночі і вранці і до +16 вдень. Також прогнозується мінлива хмарність і слабкий вітер.

Весна розквітне: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, після несподіваного дощу з градом в Україну повернеться потепління. Уже в перші дні квітня буде відчуватися поліпшення погоди.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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