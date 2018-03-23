Весна прийшла: синоптик розповіла, де і коли потеплішає до +17

У найближчі суботу та неділю, 24-25 березня, на території України почнеться поступове потепління.

Про це в своєму блозі написала синоптик Наталія Діденко.

Вона зазначила, що в п'ятницю денна температура повітря в Україні вже показувати досить комфортні -3 +4 градуси, а на півдні України навіть +5 +10 градусів, при цьому опадів не передбачається, мокрий сніг і дощ пройдуть лише в південних областях.

На вихідних в Україні буде сухо, вночі ще буде прохолодно, в межах -4-9 градусів, місцями до -12 градусів, однак днем ​​поступово потеплішає до 0 +6 градусів.

"26-27 березня потепління продовжиться і протягом дня очікується +1 +8 градусів, на півдні до +12 градусів. Однак потепління дещо нівелюється вологим повітрям, дощами, які принесуть атмосферні фронти з заходу Європи. В дощах можливе погіршення видимості і посилення вітру", - зазначила Діденко.

За її словами, вже 28-29 березня потепління досягне денних +7 +14 градусів, на півдні України очікується +10 +17 градусів.

Дощі найбільш вірогідні в середу-четвер тільки в західних і північних областях.

У Києві 23 березня вдень очікується близько нуля градусів, а на вихідних буде сухо, переважно сонячно. Вночі буде 5-8 градусів морозу, але в денні години потеплішає до +2 +5 градусів.

"На початку наступного тижня в столиці потепління продовжиться і досягне максимально +4 +9 градусів. Істотні опади малоймовірні, лише 26 березня пройдуть періодичні дощі", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптик анонсувала відчутне потепління в Україні.