Весна повертається: синоптики дали прогноз по потеплінню в Україні

В Україні у четвер, 14 березня, стовпчики термометрів підуть угору. Очікуються лише опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Так, вони прогнозуються місцями в західних і Житомирській областях, на решті території буде сухо, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 4-8° морозу; вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

Весна в Україні "ТСН"

У Києві – без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що територію України у четвер, 14 березня, накриє циклон Franz на заході країни і антициклон Gabi – у центральних областях і на півдні.

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