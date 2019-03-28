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Весна повернеться: синоптики пообіцяли поліпшення погоди в Україні

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У четвер, 28 березня, в Україні буде так само холодно, але опади поступово припиняться.

Таку погоду принесе холодна і, в основному, волога повітряна маса. Зокрема, очікується зростання атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, вночі, вранці у більшості областей Лівобережжя помірний мокрий сніг; на решті території без опадів. На дорогах північно-західній частині вночі, вранці місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Весна повернеться: синоптики пообіцяли поліпшення погоди в Україні

"24"

Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях, Приазов'ї та в Криму від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-3° морозу.

У Києві – без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

Весна повернеться: синоптики пообіцяли поліпшення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, перше весняне підвищення температури в Україні очікується вже у квітні, а справжня спека прийде у травні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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