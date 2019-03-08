Весна неодмінно переможе – Юлія Тимошенко привітала українок із 8 Березня

Жінка – це та сила, що несе в життя мир, красу та добро. Саме те, чого так не вистачає нам сьогодні.

Про це йдеться у привітанні Юлії Тимошенко з нагоди 8 Березня, яке політик оприлюднила у своєму Facebook, передає прес-служба партії.

"На моє переконання, жінок має бути більше скрізь. У політиці, у системах управління, у представницьких органах, у громадській роботі", – зауважила лідер "Батьківщини".

Політик наголосила, що як і у багатьох українців, у неї 8 Березня асоціюється не з радянським офіціозом, а передусім – з весною, оновленням, теплими вітаннями і добрим настроєм. Це світлий і хороший день.

"Нині святу 8-го Березня і в Україні, і у світі надають нового значення й змісту. Цей день має нагадувати про права жінок. І це правильно. Ми, жінки, маємо такі самі права, як і чоловіки! Але дуже часто навантажуємо себе лише обов’язками", – констатувала Юлія Тимошенко.

На її думку, ще один зайвий раз побажати "нашим найкращим у світі жінкам" весни, кохання, краси та щастя точно не завадить!

"Весна обов’язково переможе!" – підсумувала Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодь Вінниччини підтримала програму Тимошенко.

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