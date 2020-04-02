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2 квітня • оновлено в 13:25
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Весна бере своє: в Україні дали прогноз на потепління

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У п'ятницю, 3 березня, в Україні очікується тепла погода – на всій території країни вдень температура підніметься до позначки +14.

Вночі стовпчики термометра також не опустяться нижче нуля. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

  • На заході буде найхолодніше – температурний мінімум там складе 1 градус тепла.

  • На всій території не прогнозують опадів, очікується мінлива хмарність.

  • На півночі, в центрі, на сході та півдні країни синоптики спрогнозували практично однакові погодні умови: +2...+4 вночі і до +14 вдень.

В Україні дали прогноз на потепління

В Україні дали прогноз на потепління

У західних областях України очікується +12...+13 вдень. Вночі всюди температура складе +1...+3.

У центральних регіонах – Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях – сухо і сонячно, стовпчики термометрів покажуть +14.

Аналогічно і на сході країни. У північних областях також тепло, а на Київщині температура опуститься на кілька позначок.

Погода в Україні 3 квітня

Погода в Україні 3 квітня

Скріншот

На півдні буде найтепліше. В Одеській області вночі від +3 до +5. У Миколаївській та Херсонській області +2...+4. Вдень буде до +14.

Погода в Києві 3 квітня

Погода в Києві 3 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог Ілля Яременко попередив, що зміни клімату в Україні можуть призвести до підняття рівня моря і затоплення територій на півдні країни.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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