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1 березня • оновлено в 04:43
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Весна 2020 в Україні почнеться з морозу: свіжий прогноз

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У перший день весни, 1 березня, погода в Україні буде теплою і сонячною. При цьому по всій території вночі буде триматися мінусова температура.

Тільки в деяких областях країни вдень синоптики Укргідрометцентру прогнозують невеликий дощ. Так, опади очікуються у Волинській, Закарпатській і Львівській областях.

Погода в Україні на перший день весни

Погода в Україні на перший день весни

vchaspik.ua

На заході країни температура повітря буде коливатися від +6 до +11 градусів вдень, вночі 0...-2 градусів. Вітер південний, 7-12 м/с. Хмарно, місцями опади.

У центральних і північних областях опади не прогнозуються. Температура повітря +7...+10 вдень, вночі від -3 до 0 градусів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Найтепліше буде на півдні України. Температура повітря вдень +9...+12 градусів, вночі похолодає до -2...0. Вітер південний, 7-12 м/с. Сонячно, без опадів.

Погода в Україні 1 березня

Погода в Україні 1 березня

На сході температура повітря буде коливатися від +7 до +9 градусів вдень, вночі -1...- 4 градуси. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві +8...+10 градусів вдень, вночі похолодає до 0...-2. Вітер південний, 7-12 м/с. Хмарно, без опадів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в березні Україну накриє холод, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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