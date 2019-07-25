"Тамадам усе одно": в ПЦУ оцінили нову Раду

Люди, які прийшли до влади в результаті останніх виборів до Верховної Радии, "не розуміють, навіщо потрібна церква".

"Їм взагалі не до церкви", – сказав OBOZREVATEL протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін.

Говорячи про ставлення оновленої влади до церкви як до інституту, він спрогнозував: воно буде "ніяким".

Володимир Зеленський, митрополит Онуфрій Телеканал 24

"Якщо з приходом Януковича у Раді всі були сильно налаштовані на панівне становище Московського патріархату, то зараз у принципі всім цим тамадам, весільним фотографам усе одно. Вони закочують свій корпоративчик. Вони не розуміють, навіщо церква потрібна", – переконаний священик.

"Не буде ніякого ставлення – ні хорошого, ні поганого", – спрогнозував він.

У той же час Олександр Дедюхін не вбачає в цьому нічого поганого. На його думку, церква як інститут може прекрасно функціонувати і без втручань держави.

Як писав OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирил заявив: "Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в сфері церкви. Колишня влада відкрито встала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться".

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