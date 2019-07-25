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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Тамадам усе одно": в ПЦУ оцінили нову Раду

6.2т Читати матеріал російською

Люди, які прийшли до влади в результаті останніх виборів до Верховної Радии, "не розуміють, навіщо потрібна церква".

"Їм взагалі не до церкви", – сказав OBOZREVATEL протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін.

Говорячи про ставлення оновленої влади до церкви як до інституту, він спрогнозував: воно буде "ніяким".

Володимир Зеленський, митрополит Онуфрій

Володимир Зеленський, митрополит Онуфрій

Телеканал 24

"Якщо з приходом Януковича у Раді всі були сильно налаштовані на панівне становище Московського патріархату, то зараз у принципі всім цим тамадам, весільним фотографам усе одно. Вони закочують свій корпоративчик. Вони не розуміють, навіщо церква потрібна", – переконаний священик.

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"Не буде ніякого ставлення – ні хорошого, ні поганого", – спрогнозував він.

У той же час Олександр Дедюхін не вбачає в цьому нічого поганого. На його думку, церква як інститут може прекрасно функціонувати і без втручань держави.

Як писав OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирил заявив: "Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в сфері церкви. Колишня влада відкрито встала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Дедюхін
Місце
Україна
Теги
УПЦ МП Православна церква України
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Попи, я теж не розумію нашо ви потрібні. Живете в крутих хатах, їздите на крутих машинах, забираєте останні копійки в убогих прикриваючись іменем Бога А взагалі-то в нашій країні церква відокремлена від держави, то шо ви хочете?
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3
1
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Тамадам все равно ? Зато не всё равно т.н. служителям церкви, они давно мечтают контролировать все финпотоки от оболваненного населения, которое теперь и не разберётся в какую церковь ходить ! Александр Дедюхин не видит в этом ничего плохого ? Ну ещё бы, да он только рад бы был,чтоб за его деяниями никто не наблюдал, такое поле деятельности можно устроить !
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2
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Харченко Александр
Харченко Александр
При такой новой мутной власти в Украине у гундяевской секты появился шанс...
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Харченко Александр, а у самих xoxлoв шансов с каждым годом все меньше и меньше.
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1
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