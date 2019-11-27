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29 листопада • оновлено в 12:18
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"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

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У середу, 27 листопада, в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін офіційно відкриє трасу М11 Москва – Петербург, що стало підставою для жартів у мережі.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін ще в місті огляне підводний човен "Петропавловськ-Камчатський", зустрінеться з президентом УЄФА Чеферіном та відкриє пам'ятник письменнику Данилу Граніну.

Зазначимо, що на новій трасі, крім президентського "Аурус", розташовані вантажівки "Камаз" і машини російського Автодору.

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Однак користувачі мережі обурювалися, повідомляючи, що через Путіна в місті утворюються корки. Також главі Кремля дорікнули, що він не виконує свою роботу, а перетворився на "весільного генерала".

Нова траса під Пітером

Нова траса під Пітером

Twitter

"Наш шибеник скрізь устиг, всьому радий і ні в чому не винен", "Увечері басейн, сирок і гімнастки", "Володя остаточно перетворився на весільного генерала", "Важке життя раба на галері", "Знову Пітер у заторах зупиниться через божевільного діда","Яке безглузде проведення часу", "Один Путін відкриє трасу, другий – огляне підводний човен, третій зустрінеться з головою УЄФА і т.д. А справжній дід гріє д*пу в Бочаровому Струмку"," А працювати він не пробував? Хоча годі й говорити", – писали в соцмережах.

"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

Скриншот

"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

Скриншот

"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

Скриншот

"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва мають кумедний вигляд.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Показательно - ни одного свидомита в комментах. Не совсем айдиоты, понимают, что на российском фоне украинские "успехи" смехотворны и ничтожны. Наверное, стыдно.
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4
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Украиньцы или либерасты - вот это ваше "в сети высмеяли". Без разницы, что вы там мычите.
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6
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Новая трасса М11 Москва — Санкт-Петербург получит название «Нева». Как сообщил журналистам Владимир Путин, именно этот вариант поддержали большинство россиян, принявших участие в общественном голосовании.
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