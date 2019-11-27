"Весільний генерал": росіяни вилаяли Путіна за неробство

У середу, 27 листопада, в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін офіційно відкриє трасу М11 Москва – Петербург, що стало підставою для жартів у мережі.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін ще в місті огляне підводний човен "Петропавловськ-Камчатський", зустрінеться з президентом УЄФА Чеферіном та відкриє пам'ятник письменнику Данилу Граніну.

Зазначимо, що на новій трасі, крім президентського "Аурус", розташовані вантажівки "Камаз" і машини російського Автодору.

Однак користувачі мережі обурювалися, повідомляючи, що через Путіна в місті утворюються корки. Також главі Кремля дорікнули, що він не виконує свою роботу, а перетворився на "весільного генерала".

Нова траса під Пітером Twitter

"Наш шибеник скрізь устиг, всьому радий і ні в чому не винен", "Увечері басейн, сирок і гімнастки", "Володя остаточно перетворився на весільного генерала", "Важке життя раба на галері", "Знову Пітер у заторах зупиниться через божевільного діда","Яке безглузде проведення часу", "Один Путін відкриє трасу, другий – огляне підводний човен, третій зустрінеться з головою УЄФА і т.д. А справжній дід гріє д*пу в Бочаровому Струмку"," А працювати він не пробував? Хоча годі й говорити", – писали в соцмережах.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва мають кумедний вигляд.

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