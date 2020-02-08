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9 лютого • оновлено в 03:16
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"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

18.1т
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У Києві авто під музику заїхало на пішохідний міст, грубо порушивши правила-дорожнього руху.

Відео з Instagram користувача vlsold публікує Киев.Оперативный. На ньому видно, як автомобіль їде пішохідним мостом, який з'єднує київський Гідропарк із набережною.

Автор сторіс прямо не приховує, що зараз порушує закон: "Чисто по пішохідному мосту", – підписано відео.

Проїзд для машин тут строго заборонений. За порушення Правил дорожнього руху порушника чекає адміністративна відповідальність

Власник облікового запису – 18-річна дівчина Влада, яка вчиться в Київському національному економічному університеті. В її Instagram є кілька десятків фото і сторіс. Судячи з усього, дівчина дуже любить відпочивати на пляжах, басейнах і в клубах.

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"Ну, вибачте": у Києві частина мосту обвалилася просто на авто. Фото
"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

У мережі бурхливо відреагували на таке нахабне порушення: "Чому б на тому мосту не поставити залізний стовпчик, рівно по середині моста, щоб таким розумникам доводилося потім назад заднім ходом їхати половину моста.А скільки веселих відео з'явиться", "Висувні стовпи там треба і камери з двох сторін для визначення машин. Заїхав на міст – стовпи піднялися і все – стій кури і гроші відраховуй на штраф, та чекай поліцію. Весело їм! Мізків 0%", – пишуть користувачі.

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на пішохідно-велосипедний міст, який уже встиг прославитися декількома НП зі скляною підлогою, заїхав автомобіль, допустивши грубе адміністративне правопорушення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Kom AV
Kom AV
Ну что вы так все возбудились, успокойтесь, произнесите свою любимую фразу - "Ну онижедети", не ведают что творят. Ну пожурите и отпустите...
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Пузій Федір
Пузій Федір
Вся справа в баблосах - є камери. Заїхав - 1000$. Всьо. Папік заплатить, Тьолкє - по сраці. Зовсім друга справа, якщо бидло - приблатньонноє.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Попка у этой курвочки ничего такая. Может и на клубничку приезжать в Москву или в Варшаву.
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