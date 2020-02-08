"Весело їм! Мізків 0%": у Києві мажори проїхали пішохідним мостом

У Києві авто під музику заїхало на пішохідний міст, грубо порушивши правила-дорожнього руху.

Відео з Instagram користувача vlsold публікує Киев.Оперативный. На ньому видно, як автомобіль їде пішохідним мостом, який з'єднує київський Гідропарк із набережною.

Автор сторіс прямо не приховує, що зараз порушує закон: "Чисто по пішохідному мосту", – підписано відео.

Проїзд для машин тут строго заборонений. За порушення Правил дорожнього руху порушника чекає адміністративна відповідальність

Власник облікового запису – 18-річна дівчина Влада, яка вчиться в Київському національному економічному університеті. В її Instagram є кілька десятків фото і сторіс. Судячи з усього, дівчина дуже любить відпочивати на пляжах, басейнах і в клубах.

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У мережі бурхливо відреагували на таке нахабне порушення: "Чому б на тому мосту не поставити залізний стовпчик, рівно по середині моста, щоб таким розумникам доводилося потім назад заднім ходом їхати половину моста.А скільки веселих відео з'явиться", "Висувні стовпи там треба і камери з двох сторін для визначення машин. Заїхав на міст – стовпи піднялися і все – стій кури і гроші відраховуй на штраф, та чекай поліцію. Весело їм! Мізків 0%", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на пішохідно-велосипедний міст, який уже встиг прославитися декількома НП зі скляною підлогою, заїхав автомобіль, допустивши грубе адміністративне правопорушення.

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