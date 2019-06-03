"Весь Крим заср*ли": жителі півострова зажадали повернути їх в Україну

У Керчі в анексованому Криму поскаржилися, що за української влади місто було набагато чистішим, тоді як захоплення Росією перетворило півострів на смітник.

Підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліку опублікував у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Слово "Україна" вимовляти западло і страшно, тому тужать за українським мером Осадчим який ішов у комплекті з Україною. А тепер, у рідній говіні, місто нагадує типовий російський мухосранськ", – написав він.

Ілюстрація 112.ua

Так, один із користувачів, який переїхав до Криму два роки тому, поділився, що не раз чув про те, як місто сяяло до російської анексії.

"Мої знайомі керчани розповідали страшну історію про те, що колись у місті правив такий градоначальник, за якого були чисті вулиці і тротуари, прибрані двори і сквери, пофарбовані бордюри. І що навіть їх мили! Що не було в місті стихійних звалищ і смітників, а офіційні чистилися і прибиралися кожного дня", – написав він.

Twitter КРЫМский бандеровец

Житель окупованої Керчі також додав, що було це лише п'ять-шість років тому, отже за української влади.

Кримчани в коментарях підтримали обговорення. "Було таке", "Було, поки бидло не наїхало", "І правда, місто було чистим", "Це правда, при Осадчому місто сяяло!", "Поверніть Осадчого!", "Чисто було. Тепер розруха", "Стан міста – смітник", – написали вони.

Twitter КРЫМский бандеровец

Крим. Окупована Керч згадує, як сяяв місто до окупації. Слово "Україна" вимовляти западло і страшно, тому тужать з української меру Осадчему, який йшов в комплекті з Україною. А тепер, в рідній говіння, місто нагадує типовий російський мухосранск pic.twitter.com/FSzmqCtwr4 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на відчуття "другосортності" через те, що життя при окупаційній владі позбавило їх традиційних благ.

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