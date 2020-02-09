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10 лютого • оновлено в 08:02
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Олена Балаба
Олена Балаба
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Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации - и потом будем разговаривать

16.1т
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Эти афишки появились в Одессе сразу после нового года - на украинском языке "Ідеальний свідок" - гастроли московских актеров в Одессе. Опять.

Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации - и потом будем разговаривать

Я сфоткала афишку по дороге на работу, пришла в офис, проверила по персоналиям и сразу нашла Корикову в базе Миротворца - за незаконное пересечение границы Украины: летала в Крым, минуя украинские КПП. Ну, написала материал. А потом подала запросы о публичной информации - в СБУ, ОГА, которая сдает помещение театра, и пограничникам.

В Украине со времен януковича работает закон о предоставлении публичной информации - каждый человек может подать запрос чиновникам, и на него придет ответ в течение пяти рабочих дней.

СБУ, мне правда, так и не ответили, но зато позавчера российских гастролеров задержали на украинской границе на выезде из Молдовы. И не пустили. Потом они попытались еще раз проехать - и их опять не пустили, впаяли штраф и увеличили сроки невъезда в Украину.

Не знаю, что там было на самом деле, но мадам актриса написала у себя на инсте, что мы - "желтая пресса", и якобы украинские пограничники ее пугали моей статьей и говорили, что тут "небезопасно".

Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации - и потом будем разговаривать

Тут, дама, видимо, врет. Потому что в базе Миротворца она с сентября 2017 года, а моя новостюшка на сайте была констатацией факта, а не угрозой.

Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации - и потом будем разговаривать

Попробовали бы они явиться выступать в Тбилиси через границы с Абхазией или Южной Осетией. И я бы посмотрела - как там бы всю эту п...оту развернули.

В комментах в инсте - просто заповедник какой-то. Тупые курицы явно не понимают, что это Россия развязала войну с Украиной, введя войска на территорию Крыма еще в феврале 2014 года - ровно 6 лет назад. Что у нас благодаря вам почти 15 тысяч погибших, полтора миллиона людей остались без своих домов и квартир - они "временные переселенцы", тысячи детей остались сиротами, что мы 6 лет воюем за свою независимость - чтобы ваша зараза не расползлась по Украине дальше.

Они не понимают. И делают вид, что продолжают верить в "фашистов" в Украине.

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Так вот, недорогие бл*ди, мы будем бороться дальше. Кто как может. Каждый на своем месте - чтобы ваших гнид тут не было. Наша цель проста и понятна - вернуть Донбасс и Крым и выгнать всю вашу сволоту оттуда.

Так что - на гастроли не рассчитывайте.

Даже не суйтесь.

Вернете Донбасс и Крым, заплатите репарации и потом будем разговаривать.

Спектакль "Собачье сердце" с московитами на 23 марта в том же театре Музкомедии, который есть в моих запросах, пока не сняли с концерт.юа.

Но мы подождем, мы же упрямые и злые.

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Автор
Олена Балаба Олена Балаба
Теми
Санкції проти Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Заборона російських зірок в Україні
Місце
Україна Одеса
Теги
актор заборона заборонили в'їзд
Джерело
Джерело: Facebook Алены Балабы
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afrnbr afrnbr
afrnbr afrnbr
какая лексика,какие обороты и обертоны...портовым борделем не просто запахло,,просто таки погружение в атмосферу.Помните-у Бунина,цикл рассказов ,нет,не "Легкое дыхание",а кое что другое.И даже не Вертинский с его жеманностью и придыханием.А конкретное такое-трах,бах,готово,следующий!Эта балабайка оттуда кризис медиа на лицо,хотя,если есть вот такое руководителем...медиа нет-есть помойка
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Раскина Элла
Раскина Элла
Алена Балаба, территории Восточных Кресов нужно вернуть. И репарации.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Вот так сельская тётка находит возможность почувствовать себя лучше, насрав своим согражданам, желающим культурно отдохнуть. Ничего страшного, в марте Метрополитен-Опера приезжает... ой, на это ж вы ещё не заработали.
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