Верховний суд визнав незаконною вулицю Гандзюк у Херсоні

Верховний суд України визнав незаконним перейменування вулиці Лютеранської в Херсоні на вулицю імені загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Про перейменування повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook. Зокрема, суд не задовольнив касаційну скаргу міськради та повернув вулиці колишню назву.

"Цю вулицю все одно буде перейменовано на вулицю імені Катерини Гандзюк. Питання тільки часу", – підкреслив адвокат.

Masi Nayyem / Facebook

Також про рішення суду повідомив адвокат підозрюваного у вбивстві Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко на своїй сторінці в Facebook. Він написав, що рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Ільченко стверджує, що суд виніс таке рішення, оскільки міськрада нібито не надала документів, передбачених законом, про те, чому вулицю потрібно було назвати ім'ям загиблої активістки.

"Нагадаю, що жителі Лютеранської звернулися до суду з вимогою зберегти назву їхньої вулиці, яку раптово і всупереч усім встановленим процедурам перейменували на вулицю Катерини Гандзюк. Жителі вулиці стверджували, що їхня думка не була врахована, обґрунтувань про те, який саме героїчний вчинок зробила Гандзюк, немає, Лютеранська – історична назва, яка була відновлена в порядку декомунізації, а тому перейменування повторне неможливо. Суд погодився з цими доводами, зокрема, з грубим порушенням процедури розгляду питання, позбавлення людей доступу до процедури ухвалення рішення, що стосується їхнього щоденного життя", – написав він.

Дмитро Ільченко / Facebook

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