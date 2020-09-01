Верховний суд України визнав незаконним перейменування вулиці Лютеранської в Херсоні на вулицю імені загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Про перейменування повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook. Зокрема, суд не задовольнив касаційну скаргу міськради та повернув вулиці колишню назву.

"Цю вулицю все одно буде перейменовано на вулицю імені Катерини Гандзюк. Питання тільки часу", – підкреслив адвокат.

Верховний суд визнав незаконною вулицю Гандзюк у Херсоні Masi Nayyem / Facebook

Також про рішення суду повідомив адвокат підозрюваного у вбивстві Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко на своїй сторінці в Facebook. Він написав, що рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Ільченко стверджує, що суд виніс таке рішення, оскільки міськрада нібито не надала документів, передбачених законом, про те, чому вулицю потрібно було назвати ім'ям загиблої активістки.

"Нагадаю, що жителі Лютеранської звернулися до суду з вимогою зберегти назву їхньої вулиці, яку раптово і всупереч усім встановленим процедурам перейменували на вулицю Катерини Гандзюк. Жителі вулиці стверджували, що їхня думка не була врахована, обґрунтувань про те, який саме героїчний вчинок зробила Гандзюк, немає, Лютеранська – історична назва, яка була відновлена в порядку декомунізації, а тому перейменування повторне неможливо. Суд погодився з цими доводами, зокрема, з грубим порушенням процедури розгляду питання, позбавлення людей доступу до процедури ухвалення рішення, що стосується їхнього щоденного життя", – написав він.

Верховний суд визнав незаконною вулицю Гандзюк у Херсоні Дмитро Ільченко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

Розслідування у справі вбивства херсонської активістки продовжили до 29 липня через з'ясування раніше невідомих обставин.

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