Верховний суд відмовився повернути Семенченку офіцерське звання

Верховний суд відмовився повертати колишньому депутату Верховної Ради, екскомбату "Донбасу" Семену Семенченку звання офіцера.

Відповідне рішення Верховний Суд в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив 16 листопада 2020 року, йдеться на сайті Єдиного реєстру судових рішень. Копію документа також опублікувало видання "Українська правда" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Відзначається, що суд залишив касаційну скаргу без задоволення.

У документі зазначено, що Семенченко звернувся з позовом до Головного управління Національної гвардії України про визнання протиправним та незаконним наказу тимчасово виконуючого обов'язки командувача НГУ від 22 грудня 2015 року про позбавлення його військових звань "капітан резерву" і "майор резерву", а також про скасування наказу в.о. командувача НГУ від 22 грудня 2015 року про позбавлення його згаданих військових звань.

Відзначається, що Колегія суддів прийшла до висновку, що згаданий Семенченком наказ "ухвалений правомірно і це є належним способом усунення раніше допущених порушень".

"Касаційну скаргу... залишити без задоволення. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 16 грудня 2019 залишити без змін", – йдеться в постанові суду.

Нагадаємо, 25 грудня 2015 року стало відомо, що Семенченко позбавлений звання майора. Керівництво Нацгвардії направило заяву в правоохоронні органи на відкриття кримінального провадження проти Семенченка за надання фальшивих документів.

У документі за підписом на той час в.о. командувача Нацгвардії Миколи Балана зазначено, що на підставі листа військової прокуратури Центрального регіону слід внести зміни до наказу про прийняття Семенченка на службу: слова "капітана резерву Семенченка" слід замінити словами "громадянина Семенченка, присвоївши йому первинне військове звання – солдата резерву", йдеться в наказі.

У 2016 році прокурори прийшли до висновку, що Семенченко використовував фіктивні документи для прийняття його на військову службу в резерві в батальйоні "Донбас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найскандальніших депутатів Верховної Ради, член "Самопомочі" Семен Семенченко (він же Костянтин Гришин), судячи з усього, має пряме відношення до подвійного вбивства. Як з'ясувалося, шрам на обличчі отриманий ним під час затримання ще в середині 1990-х років в Севастополі.