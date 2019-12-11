Верховний суд повернув озеро жителям Київщини: усі подробиці

Верховний суд ухвалив рішення повернути Чабанівській селищній раді (Київська область) озеро, яке орендарі земельної ділянки, на якому воно розташоване, привели у занедбаний стан.

Так, у 2005 році між Чабанівською селищною радою та ТОВ "Валентина і Анатолій" був укладений договір оренди земельної ділянки, розташованої в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області по вул. Озерна, загальною площею 4,5182 га.

Оренда земельної ділянки передбачала створення зони відпочинку для місцевих мешканців, однак протягом тривалого часу орендар не виконував роботи з благоустрою території. Крім того, у своїх численних зверненнях мешканці Чабанів та Новосілок неодноразово звертали увагу на занедбаний стан земельної ділянки.

Верховний суд повернув озеро жителям Київщини censor.net.ua

Тому Чабанівська селищна рада звернулась до Господарського суду Київської області з позовом щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з метою використання для суспільних потреб (створення міського парку біля озера) та зобов`язання передати земельну ділянку в належному стані відповідно до її цільового призначення.

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги Чабанівської селищної ради було задоволено повністю. Північний апеляційний господарський суд, погоджуючись із рішенням місцевого господарського суду, залишив без задоволення скаргу ТОВ "Валентина і Анатолій".

10 грудня 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Валентина і Анатолій".

Як писав OBOZREVATEL, Верховний Суд відправив на повторний розгляд справу про приватизацію підвалу-магазину в одному з будинків у Тернопільській області. За нього сперечаються Міносвіти й мешканці будинку.

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