Верховний суд поставив крапку в справі крадіїв соняшників: що ухвалив

Верховний Суд звільнив із виправної колонії людину, засуджену за намагання викрасти суцвіття соняшнику, оціненого в 245 гривень.

Так, Верховний суд скасував вироки місцевого та апеляційного судів. Повідомляється, що суд визнав винними двох осіб у тому, що вони, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагалися таємно викрасти 95 кілограмів суцвіть соняшнику з поля, орендованого відповідним ТОВ.

Однак довести свій злочинний умисел до кінця вони не змогли, оскільки були викриті співробітниками цього товариства.

Верховний суд звільнив із колонії особу, засуджену за намагання викрасти суцвіття соняшнику

Як зазначається в постанові Об’єднаної палати ККС ВС, у цьому кримінальному провадженні важливою обставиною є вартість суцвіть соняшнику. З матеріалів провадження видно, що єдиним доказом на підтвердження розміру матеріальних збитків, завданих цьому ТОВ протиправними діями засуджених, стали довідки зазначеного товариства про те, що: вартість 1 кг насіння соняшнику на дату вчинення злочину становила 9,80 грн, а з 95 кг соняшнику вихід насіння становить 25 кг, грошова вартість якого – 245 грн.

Водночас Об’єднана палата ККС ВС наголосила, що для встановлення розміру збитків має значення сорт соняшнику, його якість. І в цьому кримінальному провадженні лише шляхом залучення експерта та на підставі його висновку могла бути встановлена вартість викраденого майна, розмір матеріальних збитків.

Однак суди першої та апеляційної інстанцій належно не встановили цей елемент складу злочину.

Як писав OBOZREVATEL, Верховний Суд відправив на повторний розгляд справу про приватизацію підвалу-магазину в одному з будинків у Тернопільській області. За нього сперечаються Міносвіти й мешканці будинку.

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