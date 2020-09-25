Верховний суд попросив КСУ пояснити, чи можна покарати Зеленського за каву в Хмельницькому

Конституційний Суд України отримав подання від Верховного суду щодо роз'яснення, чи можна притягти президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення карантину.

Про це повідомила пресслужба КСУ. Про попередні дати розгляду подання не повідомлялося.

Голова Верховного суду просить надати офіційне тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливого залучення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

У 2003 році Конституційний Суд ухвалив рішення про можливість залучення президента до кримінальної відповідальності тільки після закінчення термінів його повноважень або після імпічменту. Питання застосування адміністративного покарання для глави держави не розглядалося.

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