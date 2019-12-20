В Україні ухвалили масштабну реформу виборів: як тепер будемо голосувати

Народні депутати проголосували за новий Виборчий кодекс, який скасовує мажоритарку і вводить пропорційну систему виборів із відкритими партійними списками. Якщо президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт, українці голосуватимуть по-новому вже з 2020 року.

Детальніше, що саме змінилося у виборчій системі – читайте на OBOZREVATEL.

Головні нововведення:

Верховна Рада відмовилася від змішаної системи виборів із мажоритаркою.

Вводяться відкриті партійні списки з регіональними округами.

Прохідний бар'єр для партій становить 5%.

Виборець зобов'язаний проголосувати і за партію, і за одного з її кандидатів у регіональному списку.

Регіональним кандидатам треба зібрати 25% виборчої квоти голосів, щоб потрапити у "прохідну" частину списку.

Новий Виборчий кодекс ухвалено

За таке рішення у четвер, 19 грудня, проголосували 330 народних депутатів. Зазначимо, що вперше кодекс був проголосований в цілому ще 11 липня, проте 13 вересня Зеленський ветував законопроєкт і передав до парламенту свої пропозиції.

ВРУ ухвалила Виборчий кодекс

"Кодекс, який надійшов на підпис, містить положення, що не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур", – йдеться у пропозиціях Зеленського до виборчого кодексу.

Народні депутати повторно проголосували за документ із побажаннями президента, і тепер закон має набути чинності вже з 2020 року.

Ключові зміни. Як будемо голосувати за народних депутатів

Найголовніша зміна, яка обговорювалася політиками і громадськістю ще з моменту обрання Верховної Ради попереднього скликання – скасування змішаної виборчої системи, яка по суті ліквідовує мажоритарку.

Питання стояло досить гостро, окремих мажоритарників звинувачували в тому, що свої місця у Раді вони отримують завдяки підкупу виборців. На окремих округах навіть розгорталися неабиякі баталії за голоси місцевих жителів.

Вибори в Україні

Але відтепер голосування проводитиметься за відкритими списками. Партії подаватимуть загальнонаціональний список кандидатів, в якому буде не більше ніж 450 претендентів, що дорівнює конституційному складу Ради.

Але тільки 9 кандидатів залишатимуться в цьому списку, інші будуть розподілені по 27 регіональних. У кожному може бути від 5 до 17 кандидатів.

Прохідний бар'єр для партій залишається колишнім – 5%.

Виборці мають проголосувати і за партію, і за її кандидата у регіональному списку. Таким чином, якщо партія набирає 5 і більше відсотків голосів, вона автоматично отримує 9 мандатів із загальнонаціонального списку.

Виборчі списки "Главком"

Кандидатам з регіональних списків буде складніше, щоб потрапити на початок списку, їм треба зібрати не менше 25% виборчої квоти голосів. Тобто чим більше у тебе голосів, тим ти вище підіймаєшся у списку, а отже отримуєш більше шансів стати народним депутатом.

По суті, це і називається відкритими списками. Раніше партія самостійно формувала список, тепер список своїми голосами формуватиме виборець.

За підсумками голосування ЦВК визначатиме кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата для партій, які подолали 5% бар'єр. Для цього кількість голосів у загальнодержавному окрузі та всі регіональні списки партій поділять на 450 – кількість депутатських місць у парламенті.

Дивіться відео за темою:

Тут же все просто, чим більше голосів набирає партія та її кандидати за загальнонаціональним і регіональним списками, тим більше місць у парламенті.

Згідно з нормами нового Виборчого кодексу, за таким самим принципом відбуватимуться і вибори обласних і міських рад у великих містах із населенням понад 90 тисяч. У містах із населенням менше 90 тисяч і сільрадах вибори відбуватимуться за багатомандатною мажоритарною системою, коли виборець має тільки один голос, але переможців на окрузі буде 2-3, які ранжуються за кількістю набраних голосів.

Що стосується виборів мера у великих містах, вони відбуватимуться у два тури, а у малих – в один тур.

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