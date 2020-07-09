Вербувальник Шайтанова з ФСБ керував терористами на Донбасі, – СБУ
У Службі безпеки України повідомили, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.
Про це проінформували у пресслужбі СБУ. Зокрема, Єгоров під позивним "Ельбрус", за інформацією контррозвідки СБУ, з літа 2014 року безпосередньо координував діяльність бойовиків в Луганській області, передавав їм вказівки російського командування і організовував взаємодію різних угруповань.
"Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званій "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням і боєприпасами", – повідомили в СБУ.
За інформацією спецслужби, Єгоров причетний до збивання українських військових літаків влітку 2014 року і до ракетного обстрілу підрозділів Збройних сил України. Крім цього він займався збором розвідувальної інформації і координував диверсійні групи.
Нагадаємо, працівник департаменту контррозвідувальних спецоперацій ФСБ Росії Ігор Єгоров, який завербував генерала Валерія Шайтанова, сам родом з України, під час Майдану жив на базі СБУ, а "попався" у Європі. Детальніше про полковника ФСБ– у розслідуванні OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
контррозвідка СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня 2020 року.
Генерала підозрюють у зраді, терактах в Україні, організації вбивства Адама Осмаєва.
За словами колишніх і чинних працівників СБ України, Валерій Шайтанов – один із керівників Центру спеціальних операцій "А" – виконував своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів із "ДНР".
16 квітня у Києві затримали поплічника генерала – колишнього працівника "Альфи". Під час обшуку у нього виявили арсенал зброї та боєприпасів.