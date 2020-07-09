Вербувальник Шайтанова з ФСБ керував терористами на Донбасі, – СБУ

Гліб Іванов Суспільство 10:42, 9.07.2020

У Службі безпеки України повідомили, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Про це проінформували у пресслужбі СБУ. Зокрема, Єгоров під позивним "Ельбрус", за інформацією контррозвідки СБУ, з літа 2014 року безпосередньо координував діяльність бойовиків в Луганській області, передавав їм вказівки російського командування і організовував взаємодію різних угруповань.

"Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званій "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням і боєприпасами", – повідомили в СБУ.

Полковник ФСБ Ігор Єгоров – працівник департаменту контррозвідувальних спецоперацій (1-ї служби) ФСБ РФ
СБУ

За інформацією спецслужби, Єгоров причетний до збивання українських військових літаків влітку 2014 року і до ракетного обстрілу підрозділів Збройних сил України. Крім цього він займався збором розвідувальної інформації і координував диверсійні групи.

Нагадаємо, працівник департаменту контррозвідувальних спецоперацій ФСБ Росії Ігор Єгоров, який завербував генерала Валерія Шайтанова, сам родом з України, під час Майдану жив на базі СБУ, а "попався" у Європі. Детальніше про полковника ФСБ– у розслідуванні OBOZREVATEL.

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