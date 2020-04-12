Вербна неділя в Україні: якою буде погода

Ірина Кулініч Суспільство 07:54, 12.04.2020 Оновлено: 07:54, 12.04.2020

У вербну неділю, 12 квітня, в Україні буде сонячна і помірно тепла погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Вночі по всій території знову вдарять заморозки. Температура опуститься до -3.

Вербна неділя в Україні: якою буде погода
khersonline.net

На заході очікується від +16 до +18 вдень і від -1 до -3 вночі.

На півночі країни синоптики прогнозують до +14 градусів вдень і до -3 вночі. На сході очікується до +13.

У південних областях країни синоптики прогнозують до +16 вдень.

У центрі країни буде також до +16 вдень і -3 вночі. Очікується помірна хмарність.

У Києві вдень температура коливатиметься від +14 до +16.

Вербна неділя в Україні: з'явився прогноз погоди
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики Наталія Діденко спрогнозувала, що погода в Україні на Вербну неділю очікується сухий, сонячної і нетрадиційно теплою.

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