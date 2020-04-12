Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вербна неділя в Україні: якою буде погода

5.5т
Читати матеріал російською

У вербну неділю, 12 квітня, в Україні буде сонячна і помірно тепла погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Вночі по всій території знову вдарять заморозки. Температура опуститься до -3.

Вербна неділя в Україні: якою буде погода

Вербна неділя в Україні: якою буде погода

khersonline.net

На заході очікується від +16 до +18 вдень і від -1 до -3 вночі.

На півночі країни синоптики прогнозують до +14 градусів вдень і до -3 вночі. На сході очікується до +13.

У південних областях країни синоптики прогнозують до +16 вдень.

У центрі країни буде також до +16 вдень і -3 вночі. Очікується помірна хмарність.

У Києві вдень температура коливатиметься від +14 до +16.

Вербна неділя в Україні: з'явився прогноз погоди

Вербна неділя в Україні: з'явився прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики Наталія Діденко спрогнозувала, що погода в Україні на Вербну неділю очікується сухий, сонячної і нетрадиційно теплою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги