ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Венеціанська комісія візьметься за український закон про мову

1.1тЧитати матеріал російською

Венеціанській комісії, також відомій як Європейська комісія за демократію через право, надійшов запит щодо аналізу закону 5670-д про функціонування української мови як державної.

Вона отримала його 22 травня і має намір розглянути, пише "Європейська правда", посилаючись на офіційні дані Венеціанської комісії.

"Листом, датованим 22 травня, голова моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – йдеться в її офіційному повідомленні. Також зазначається, що моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Новини
"Переслідують росіян!" У Держдумі почали шантаж України мовою

Венеціанська комісія

Венеціанська комісія

"Українські Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Закон про мови
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки