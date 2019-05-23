Венеціанська комісія візьметься за український закон про мову

Венеціанській комісії, також відомій як Європейська комісія за демократію через право, надійшов запит щодо аналізу закону 5670-д про функціонування української мови як державної.
Вона отримала його 22 травня і має намір розглянути, пише "Європейська правда", посилаючись на офіційні дані Венеціанської комісії.
"Листом, датованим 22 травня, голова моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – йдеться в її офіційному повідомленні. Також зазначається, що моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.
Венеціанська комісія
"Українські Новини"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти – 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання у зв'язку з ухваленням Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Засідання відбулося 20 травня.
Однак Рада безпеки ООН відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний про Закон України №5670-д.
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