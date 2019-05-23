Венеціанська комісія візьметься за український закон про мову

Венеціанській комісії, також відомій як Європейська комісія за демократію через право, надійшов запит щодо аналізу закону 5670-д про функціонування української мови як державної.

Вона отримала його 22 травня і має намір розглянути, пише "Європейська правда", посилаючись на офіційні дані Венеціанської комісії.

"Листом, датованим 22 травня, голова моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – йдеться в її офіційному повідомленні. Також зазначається, що моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Венеціанська комісія "Українські Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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