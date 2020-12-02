"Венето" запустила масштабний проєкт з пошиття захисту для медиків. Фоторепортаж

Компанія з виробництва матраців "Венето" запустила масштабний проєкт з пошиття захисних комбінезонів і бахіл для українських лікарів.

Високотехнологічний медичний паяний одяг виробляється на новому ультразвуковому обладнанні і відповідає світовим стандартам, розповіла комерційний директор ТОВ "Група Венето" Оксана Місюра в Facebook.

"Шлях, який почався в березні 2020 року, разом з першим локдауном."Венето" закрив усі свої роздрібні магазини і настав час подумати, чим ми зможемо допомогти нашим медикам. Ми не вміємо робити ШВЛ, але ми точно вміємо добре шити, а значить, будемо шити захист для медиків – комбінезони!" – написала Місюра.

Зараз компанія за допомогою державного підприємства "Медзакупівлі" почала виконувати замовлення для Міністерства охорони здоров'я з пошиття 700 тисяч халатів для медиків. На виробництві захисту від COVID-19 працюють уже 200 осіб.

"Привозимо далі обладнання, наймаємо співробітників (і в цьому є ще важлива соціальна роль, до нас приходять переважно жінки, найбільш незахищена соціально і фінансово частина населення), платимо офіційні зарплати і податки", – зазначила комерційна директорка компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Група Венето" почала серійне виробництво товарів медичного призначення і запросила на роботу швачок. Серед товарів, які випускаються компанією: медичні ліжка для лікарень, захисні костюми та халати для лікарів.