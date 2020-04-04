"Венето" запрошує на роботу досвідчених швачок, є офіційне працевлаштування

Корпорація "Група Венето" запрошує на роботу досвідчених швачок для пошиття засобів захисту для медиків, які борються з коронавірусом.

Із таким закликом у своєму відеозверенні звернувся депутат міської ради Черкас Олександр Згіблов. За його словами, працівників офіційно влаштовують на роботу, є медичне страхування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Підприємство "Венето" приступило до випуску засобів захисту медичних працівників і ми запрошуємо швачок, у яких зараз немає роботи. У нас є можливість прийняти вас на роботу, офіційне працевлаштування, є медична страховка", – зазначив Згіблов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найбільших виробників якісних ортопедичних матраців та м’яких меблів – "Група Венето" – долучився до протидії поширенню коронавірусу в Україні. Потужності підприємства було екстренно переобладнано під виробництво захисного спецодягу.

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