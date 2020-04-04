Головна Новини
4 квітня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Венето" запрошує на роботу досвідчених швачок

1.5т
Читати матеріал російською

Корпорація "Група Венето" запрошує на роботу досвідчених швачок для пошиття засобів захисту для медиків, які борються з коронавірусом.

Із таким закликом у своєму відеозверенні звернувся депутат міської ради Черкас Олександр Згіблов. За його словами, працівників офіційно влаштовують на роботу, є медичне страхування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Венето" запрошує на роботу досвідчених швачок, є офіційне працевлаштування

"Підприємство "Венето" приступило до випуску засобів захисту медичних працівників і ми запрошуємо швачок, у яких зараз немає роботи. У нас є можливість прийняти вас на роботу, офіційне працевлаштування, є медична страховка", – зазначив Згіблов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найбільших виробників якісних ортопедичних матраців та м’яких меблів – "Група Венето" – долучився до протидії поширенню коронавірусу в Україні. Потужності підприємства було екстренно переобладнано під виробництво захисного спецодягу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Черкаси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги