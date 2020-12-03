"Венето" показала інноваційне виробництво медичного захисного одягу. Відео

Компанія "Венето", яка з квітня 2020 року виготовляє засоби індивідуального захисту, організовала престур до свого інноваційного виробництва VENETOMED. Компанія показала вироблення медичного одягу за кращими європейськими зразками від початку – і до готового виробу.

Як повідомили у пресслужбі, престур відбувся 1 грудня у Черкасах. Окрім того, що журналісти побували на виробництві, також відбулася зустріч з директором ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО" Оксаною Місюрою, з директором КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР, лікаркою-інфекціоністкою вищої категорії Світланою Волгіною, директором "Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Ігором Фесуном.

Крім того, виступила президентка-голова правління "Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт та голова Асоціації виробників засобів індивідуального захисту "Біомедзахист" Оксана Маркова.

"Зараз для нас найважливіше забезпечити українських медиків якісним захисним одягом", – зазначила Оксана Місюра, директорка "Венето".

Як в умовах карантину з нуля налагодити виробництво без дотацій, дивіться у сюжеті:

Нагадаємо, що нещодавно до отриманого на початку роботи сертифікату відповідності продукції VENETOMED стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018 Медичні вироби. Система управління якістю нещодавно додався також сертифікат на відповідність ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Другий сертифікат компанія отримала першою саме в українській лабораторії – після серії досліджень продукції VENETOMED в Інституті громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва. Цей сертифікат підтверджує, що засоби індивідуального захисту виробництва VENETOMED – дійсно надійні. Їм присвоєно 5 тип захисту.

Виробництво VENETOMED

Високу якість продукції VENETOMED вже оцінила держава. Зараз компанія співпрацює з державним підприємством "Медичні закупівлі", і розпочала виконання серйозного замовлення – виготовлення 700 тисяч захисних халатів. Перші поставки продукції замовнику вже відбулися. І у компанії наголошують: виконання замовлення вчасно і у повному обсязі для VENETOMED – справа честі. Адже йдеться про здоров’я та життя людей.

При цьому, у VENETOMED готові забезпечувати захисним одягом опорні лікарні першої, другої та третьої хвиль, визначені для прийому хворих на COVID-19. Наразі виробничі потужності дозволяють виготовляти до 5 тисяч захисних комплектів за виробничу зміну – з перспективою нарощування обсягів виробництва удвічі.

У "Венето" готові забезпечити захисним одягом лікарні для прийому хворих на COVID-19

Нагадаємо, "Венето" виготовляє засоби індивідуального захисту з квітня 2020 року. Відчуваючи власну соціальну відповідальність, компанія взялася допомогти державі у непрості часи. За лічені тижні в умовах карантину було облаштувано приміщення, розширено штат працівників – і стартувало серійне виробництво спеціального одягу для біологічного захисту.

За стислі строки від болонієвих кобмінезонів компанія перейшла до виготовлення дійсно високоякісних засобів індивідуального захисту з високою надійністю. Виробництво було обладнане новим високотехнологічним обладнанням УЗ, персонал пройшов навчання – і VENETOMED перейшла до виготовлення продукції значно вищого рівня, яка здатна забезпечити надійний захист для медиків, що контактують з хворими на COVID-19. Перша партія костюмів, виготовлених за новою технологією ультразвукового зварювання побачила світ вже 1 червня 2020 року.

Виробництво VENETOMED

Наразі інноваційне виробництво VENETOMED у Черкасах може виготовляти близько 5 тисяч комплектів захисного одягу за зміну, що відповідають усім європейським стандартам і вимогам щодо якості та надійності.

На підприємстві використовують сучасну методику ультразвукового зварювання матеріалів. Скріплення нетканих матеріалів здійснюється за рахунок впливу ультразвукових коливань і тиску, нагріті поверхні доводяться до "в’язкотекучого" стану з наступною фіксацією на молекулярному рівні.

Головний результат – потрапляння вірусу на шкіру лікарів повністю унеможливлено.

Виробництво VENETOMED

Основною перевагою продукції VENETOMED є високі захисні властивості виробів, а крім цього вироби:

гідрофобні;

водонепроникні;

з високим розривним навантаженням;

нетоксичні;

гіпоалергенні;

комфортні;

з "дихаючою" мембраною.

Завдяки цим властивостям працювати у захисному костюмі VENETOMED навіть упродовж тривалої 12-годинної зміни – цілком комфортно.