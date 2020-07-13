"Венето" дарує стільці! Подробиці безпрецедентної акції

Компанія "Венето", яка навесні запустила власне виробництво ергономічних та стильних стільців для відпочинку, оголосила безпрецедентну акцію. При купівлі 4 стільців один з них покупець отримує у подарунок.

Про це OBOZREVATEL повідомили у відділі маркетингу компанії.

Veneto

"У "Венето" - особлива любов до комплектів і до наших клієнтів. Тому ми подбали про те, аби нашим покупцям було максимально вигідно купувати наші стільчики", - зазначила керівник відділу маркетингу Ольга Кривопуск.

Veneto

Так, у компанії вирішили діяти за принципом "більше стільців – більша вигода". І якщо за один стілець покупець має заплатити повну ціну, то два стільчики обійдуться йому на 10% дешевше, купувати три стільчики одночасно – на 15% вигідніше, ніж окремо. А замовивши 3 стільчики, четвертий клієнт отримає абсолютно безкоштовно!

Veneto

Veneto

При цьому, компанія гарантує, що стільці будуть максимально якісними. "Венето" дбає про свою репутацію, яка будувалася майже 30 років, тож особливу увагу приділяє контролю якості як кожної окремої складової, так і готового виробу в цілому.

Veneto

При цьому дизайн стільців розроблений таким чином, аби вони гармонійно вписалися у будь-який інтер’єр і стали окрасою будь-якої кімнати, починаючи від спальні чи вітальні – закінчуючи ванною и кухнею. Наразі лінійка стільців представлена 5 моделями.

Veneto

Veneto

На додачу до всього, компанія подбає про те, аби доставити стільці за вказаною покупцем адресою. Співробітники "Венето" привезуть, занесуть у квартиру і змонтують ваші стільчики абсолютно безкоштовно.