Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану. Відео

Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що наразі у справах Майдану триває розслідування у 60 кримінальних провадженнях, а від початку 2020 року підозру оголосили 37 особам.

До річниці початку Революції Гідності вона записала відеозвернення, в якому розповіла про результати розслідувань справ Майдану. Венедіктова зазначила, що підозри оголосили 26 правоохоронцям, в числі яких 2 прокурори та 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За її словами, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) обрані стосовно 27 підозрюваних, з яких: 22 колишні правоохоронці; 4 колишні високопосадовці; 1 цивільна особа.

Також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту України за підозрою в узурпації влади та главі Служби безпеки України, міністру оборони України та міністру внутрішніх справ України, яким інкримінується організація у період з 18 по 20 лютого 2014 року умисних вбивств, замахів на вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва та терористичного акту.

При цьому з початку року прокурорами вже отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 5 колишніх співробітників "Беркуту", які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

"Також наші прокурори нещодавно отримали перше рішення щодо заочного судового розгляду у справах Майдану. Ми одержали дозвіл суду на спеціальне судове провадження у справі за обвинуваченням "беркутівця" у перевищені влади та службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року біля Адміністрації президента України на вулиці Банковій у м. Києві. Наголошу також, що в числі інших, обрано запобіжний захід і цивільній особі, яка підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності із використанням вогнепальної зброї вбивства співробітника спецпідрозділу міліції та військовослужбовця військової частини МВС України, а також замаху на життя військовослужбовця внутрішніх військ. Прокуратура за всебічне розслідування всіх подій Революції Гідності", – зауважила Венедіктова.

Загалом цьогоріч прокурорами Департаменту у справах Майдану скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, зокрема, 2 слідчих, а також 6 цивільних осіб.

За словами Венедіктової, уже завершено слідство і відкриті матеріали провадження 2 підозрюваним у викраденні з Олександрівської клінічної лікарні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, їх катуванні, а також умисному вбивстві Вербицького. Двох осіб, які перебували в розшуку було затримано та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Загалом від початку розслідування справ Майдану прокурорами Офісу Генерального прокурора, а до того Генпрокуратури до суду скеровано 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб. Чинності набрали вироки щодо 24 осіб.

"Ми ж рухаємося до результатів розслідування трагічних епізодів Революції Гідності та подій і обставин, які спричинили та супроводжували масові протести, в діючих умовах, не зважаючи на будь-які перепони і критику", – зауважила вона.