Венедіктова відзвітувала про боротьбу зі злочинністю: викрито втричі більше банд, ніж торік

Від початку 2020 року в Україні було викрито 16 злочинних банд, що утричі більше, ніж минулого року.

Про це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, за 10 місяців поточного року також було викрито 352 злочинних угрупування. Це на 26% більше за минулорічний результат. На рахунку понад 1,5 тисяч зловмисників, що входили до цих організацій, 3462 кримінальні правопорушення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Венедіктова повідомила, що тільки днями затримано "смотрящих" за Хмельниччиною та Харківщиною.

"До СІЗО відправився хмельницький "кримінальний авторитет" з трьома членами своєї злочинної організації. Йому інкримінується поширення злочинного впливу на території області впродовж 8 років, керування потоками "брудних грошей" та контроль за дотриманням "злодійських законів", – сказано у повідомленні.

До того ж, озброєну банду з Хмельниччини з пістолетами, гранатами, масками, раціями, відмичками, кайданками, скотчем та хомутами для зв’язування рук 13 листопада було затримано у Києві.

Минулого тижня, за словами генпрокурорки, також затримали харківського "смотрящого" від одного зі злодіїв у законі. Його запідозрили в крадіжках, незаконному поводженні зі зброєю та спротиві й погрозах правоохоронцям.

"Викриття злочинних організацій – процес непростий і тривалий. У групах можуть бути і сотні членів. Важливо встановити їхніх організаторів, ролі учасників, зв’язки, які бувають і транснаціональними. Ми цьогоріч впровадили новий механізм моніторингу оргзлочинності і маємо реальні зрушення в протидії цьому наднебезпечному явищу", – зауважила Венедіктова.

Також генеральна прокурорка відзвітувала й про інші успішні викриття відомства:

на Запоріжжі перед судом постануть 6 учасників банди, яка обвинувачується в підготовці вбивства керівника поліцейського спецпідрозділу КОРД, викраденні та утриманні заручника з вимогою викупу, угонах автомобілів та пограбуванні.

Завершено слідство щодо банди, яка брала участь в розбірках за перерозподіл маршрутів зі стріляниною серед житлового масиву в Броварах на Київщині. Їх підозрюють в бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб.

У грудні планується завершити розслідування щодо банди за вчинення розбійного нападу на автомобіль "Укрпошти". Учасники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений у кабіні, та викрали 2,7 млн грн.

Також за 10 місяців 2020 року знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання з корумпованими зв’язками в органах управління, члени якого упродовж 2018- 2019 років привласнили бюджетні кошти, оформлюючи різні види соцвиплат і допомог на неіснуючих дітей ромської національності, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я. У такий спосіб підозрювані заволоділи понад 7 млн грн допомоги на 190 дітей.

У наркоугруповань цьогоріч вилучено понад 1,5 т наркотиків, у тому числі 572 кг героїну.

Так правоохоронці Львівщини припинили діяльність злочинної організації із 20 осіб, яка у 4 лабораторіях виготовляла 12 найменувань особливо тяжких наркотиків. Збували вони товар на території 106 населених пунктів України.

"Розбої, пограбування, викрадення людей та погрози, вбивства заради заволодіння автомобілями для бандитського промислу, незаконні стеження та продаж "прослушки", торгівля зброєю та наркозіллям, рейдерство – бандитський "доробок" обов’язково буде покараний. Бо для організованої злочинності в нас організована правоохоронна протидія і результативність її тільки ростиме", – написала вона.

Ірина Венедікова / Facebook