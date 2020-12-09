Венедіктова у день боротьби з корупцією відзвітувала про роботу на посту Генпрокурора

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у Міжнародний день боротьби з корупцією відзвітувала про 8 місяців свого перебування на посаді.

Підсумки роботи за цей час вона опублікувала у своєму Facebook, зазначивши, що боротися з хабарництом та розкраданням, як дрібним, так і масштабним, дуже важко. Проте вона запевнила, що правоохоронці доведуть усі справи "до справедливого фіналу" та "доведуть вину кожного, хто порушив закон".

"Щодня правоохоронці викривають в середньому 44 корупційних правопорушення. За 8 місяців мого перебування на посаді Генпрокурора система органів правопорядку викрила 7748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції. З березня до листопада – 2374 підзрюваних, тоді як минулого року було всього 1606", – повідомила Генпрокурорка.

На 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції Facebook Ірини Венедіктової

Також вона розповіла про збільшення на 40% кількості скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – "1764 проти 1291 за аналогічний період минулого року".

Венедіктова повідомила про збільшення на 40% кількості скерованих до суду кримінальних проваджень Facebook Ірини Венедіктової

"На понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів", – наголосила Венедіктова.

Система органів правопорядку викрила 7748 корупційних злочинів Facebook Ірини Венедіктової

На понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності Facebook Ірини Венедіктової

За словами очільниці Офісу Генпрокурора боротьбу з корупцією варто починати із самоочищення, оскільки "тільки чесні прокурори можуть вести щирий двобій із беззаконням".

"Ми тут принципово не покриваємо своїх – лише за останніх 8 місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість із них якраз за вчинення кримінальних корупційних правопорушень", – повідомила вона.

Крім того, засуджено за корупцію за цей період 408 осіб, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Засуджено за корупцію за цей період 408 осіб Facebook Ірини Венедіктової

"У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих", – зазначила Венедіктова.

У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн гривень Facebook Ірини Венедіктової

Водночас сума пред'явлених позовів, за словами Генпрокурорки, зросла у 17 разів: "з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень".

Сума пред'явлених позовів, за словами Генпрокурорки, зросла у 17 разів Facebook Ірини Венедіктової

Сума арештованого майна склала майже 63 млн гривень Facebook Ірини Венедіктової

Венедіктова наголосила, що представники антикорупційної інфраструктури продовжують іти до своєї мети, відзначивши роботу працівників САП, детективів НАБУ, співробітників Національної поліції, офіцерів СБУ, слідчих ДБР, а також податківців.

"Я вірю і знаю, що наша команда і президент насамперед прийшли в 2019 році працювати не з метою розбагатіти, а з іншою місією – зробити багатшими українців", – наголосила Генпрокурорка.

Венедіктова розповіла про боротьбу з корупцією в Україні Facebook Ірини Венедіктової

Венедіктова відзвітувала про роботу у напрямі боротьби з корупцією Facebook Ірини Венедіктової

Венедіктова відзвітувала про роботу на посаді Генпрокурора Facebook Ірини Венедіктової

Венедіктова відзвітувала про боротьбу з корупцією за 8 місяців Facebook Ірини Венедіктової

Як відомо, партнери з розвитку, зокрема Європейський Союз, МВФ та інші, згодні підтримати Україну, якщо вона виконає свої зобов'язання щодо викорінення корупції. Водночас негативну роль тут відіграє рішення КСУ про часткове скасування антикорупційної реформи, чим у Європі дуже стурбовані.

Також у звіті Європейського Союзу, оприлюдненому 1 грудня вказали, що незважаючи на продовження реформ в Україні, в антикорупційній сфері спостерігається безліч проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венедіктова також розповідала про успішну роботу в розслідуванні злочинів та порушень у військовій та оборонній сферах. За її словами, протягом десяти місяців до суду було направлено майже 1,5 тисячі обвинувальних актів, а понад 2 тисячі осіб, винних у їх скоєнні, було притягнуто до відповідальності.