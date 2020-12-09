Венедіктова у день боротьби з корупцією відзвітувала про роботу на посту Генпрокурора

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у Міжнародний день боротьби з корупцією відзвітувала про 8 місяців свого перебування на посаді.

Підсумки роботи за цей час вона опублікувала у своєму Facebook, зазначивши, що боротися з хабарництом та розкраданням, як дрібним, так і масштабним, дуже важко. Проте вона запевнила, що правоохоронці доведуть усі справи "до справедливого фіналу" та "доведуть вину кожного, хто порушив закон".

"Щодня правоохоронці викривають в середньому 44 корупційних правопорушення. За 8 місяців мого перебування на посаді Генпрокурора система органів правопорядку викрила 7748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції. З березня до листопада – 2374 підзрюваних, тоді як минулого року було всього 1606", – повідомила Генпрокурорка.

Також вона розповіла про збільшення на 40% кількості скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – "1764 проти 1291 за аналогічний період минулого року".

"На понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів", – наголосила Венедіктова.

За словами очільниці Офісу Генпрокурора боротьбу з корупцією варто починати із самоочищення, оскільки "тільки чесні прокурори можуть вести щирий двобій із беззаконням".

"Ми тут принципово не покриваємо своїх – лише за останніх 8 місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість із них якраз за вчинення кримінальних корупційних правопорушень", – повідомила вона.

Крім того, засуджено за корупцію за цей період 408 осіб, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих", – зазначила Венедіктова.

Водночас сума пред'явлених позовів, за словами Генпрокурорки, зросла у 17 разів: "з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень".

Венедіктова наголосила, що представники антикорупційної інфраструктури продовжують іти до своєї мети, відзначивши роботу працівників САП, детективів НАБУ, співробітників Національної поліції, офіцерів СБУ, слідчих ДБР, а також податківців.

"Я вірю і знаю, що наша команда і президент насамперед прийшли в 2019 році працювати не з метою розбагатіти, а з іншою місією – зробити багатшими українців", – наголосила Генпрокурорка.

Як відомо, партнери з розвитку, зокрема Європейський Союз, МВФ та інші, згодні підтримати Україну, якщо вона виконає свої зобов'язання щодо викорінення корупції. Водночас негативну роль тут відіграє рішення КСУ про часткове скасування антикорупційної реформи, чим у Європі дуже стурбовані.

Також у звіті Європейського Союзу, оприлюдненому 1 грудня вказали, що незважаючи на продовження реформ в Україні, в антикорупційній сфері спостерігається безліч проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Венедіктова також розповідала про успішну роботу в розслідуванні злочинів та порушень у військовій та оборонній сферах. За її словами, протягом десяти місяців до суду було направлено майже 1,5 тисячі обвинувальних актів, а понад 2 тисячі осіб, винних у їх скоєнні, було притягнуто до відповідальності.