Венедіктова розповіла, як в Україні борються з незаконним тиском на бізнес

В Офісі генерального прокурора наразі перебуває майже 80 кримінальних проваджень, які стосуються незаконного тиску на бізнес.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час відеозвернення, яке оприлюднено на Youtube-каналі ОГП. За її словами, у відомстві був створений спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми в постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торгівельна палата в Україні, Європейська бізнес-асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців та інші. Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень", – зазначила вона.

За словами генпрокурора, проаналізувавши проблематику справ, слідчі виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес. Перша із них – різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна.

"Цей блок потребує дуже кропіткої і об’ємної роботи від органів слідства. Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій вже активізували роботу на цьому напрямі. В подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах", – зазначила очільниця ОГП.

Як приклад результативності Венедіктова назвала повернення одному з товариств Вінниччини майна – 1645 тонн цукру. У іншому випадку зупинено процес незаконного відчуження земельної ділянки, належної одному з представників найбільшої мережі супермаркетів країни. Також, за її словами, активізовано досудове розслідування за фактом відчуження 500 м кв нерухомості в центрі столиці, що належала представникам одного з найбільших IT-бізнесів України.

Крім того, повідомлено про підозру причетному до заволодіння грошовими коштами турецької компанії, що є лідером серед видобутку сировини для керамічної продукції.

За її словами, іноді слідство щодо певних підприємств, навпаки, невиправдано активне – на них влаштовуються масштабні показові обшуки, їх "кошмарять" численними запитами. Це вже протилежна проблема – ознаки тиску правоохоронців на бізнес.

"Задля виправлення ситуації у 8 кримінальних провадженнях, ми змінили орган досудового розслідування, а у 12 – групи слідчих та прокурорів. Ще в одному провадженні визначено старшим групи безпосередньо прокурора Департаменту захисту інвестицій. Досить гучна історія з переслідуванням виробника дитячого харчування "Малятко". Це підприємство реального сектору економіки звернулося до мене з інформацією про можливий тиск з боку правоохоронців. Прокурорами детально вивчено всі обставини слідства та мною прийнято рішення про зміну органу досудового розслідування. Зараз слідство доручено Державному бюро розслідувань. Відповідно змінено і групу прокурорів у цьому провадженні", – зазначила генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що у разі продовження такої негативної практики, будуть прийматися ще жорсткіші заходи, передбачені повноваженнями прокурорів, задля забезпечення інвестиційного благополуччя товариства. До прикладу, як зауважила очільниця ОПГ, за сприяння прокурорів позитивно вирішилася ситуація з Миколаївським суднобудівним заводом "Океан". Арешт активів підприємства скасовано, а Верховний Суд поставив у справі крапку, визнавши продаж заводу у 2018 році законним.

"Непоодинокі також випадки штучного зупинення реєстрації податкових накладних суб’єктам господарської діяльності. Профільні прокурори вживають заходів, щоб такі товариства були виключені з категорії "ризикових" та продовжували безперешкодну господарську діяльність. В фокусі нашої уваги також збереження репутації фірм, які здійснюють інвестиції. Адже сам факт наявності у фабулі кримінального провадження назви підприємства суттєво впливає на їхній рейтинг, платоспроможність, можливість отримувати запозичення та вести економічну діяльність. Тому необхідно забезпечити швидке та повне досудове розслідування цієї категорії проваджень для прийняття у них остаточних рішень. Щоб якнайшвидше поставити крапку у питанні, чи встановлено ознаки злочинів за цими фактами, чи ні", – продовжила генпрокурорка.

В результаті роботи Департаменту захисту інвестицій вже трьом компаніям відновлено репутацію, додала вона.

"Захист інвестицій – надважливий напрямок для нас, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії. Підтримка інвесторів – один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати. Разом із тим хочу наголосити: ми прокурори, а не адвокати, і якщо бізнес здійснює правопорушення – в усіх таких справах ми тільки на боці закону та порядку", – резюмувала Венедіктова.