Венедіктова розповіла деталі розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому

18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання у справі про вбивство правоохоронцями 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. На засіданні 18 листопада, за її словами, досліджуватимуться письмові докази. Усього у цій справі було проведено 18 засідань.

"Справа про загибель 5-річного малюка від кулі під час поліцейських розваг зі зброєю скоро рік, як пішла до суду. За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз", – зауважила генпрокурорка.

Вона наголосила, що тримає на контролі публічне обвинувачення у цій справі.

Вона розповіла, що обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави. Термін дії запобіжного заходу востаннє продовжено на 60 діб ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року. Інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері.

"Ми сподіваємось, що пандемія та інші обставини не завадять уже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі", – повідомила Венедіктова.

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