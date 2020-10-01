Венедіктова після скандалу вирішила з'їхати з державної дачі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переїхала із сім'єю жити в резиденцію президента України в Пуща-Водиці з міркувань безпеки.

Про це вона повідомила у Facebook. Водночас вона зазначила, що переїзд став тимчасовим заходом, і вона має намір незабаром покинути резиденцію.

"Багато що відбулося останнім часом, про що я розповісти не можу – від кинутих дроном политих кров'ю мертвих птахів на балкон мого будинку до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не маю наміру", – повідомила вона.

Венедіктова зазначила, що їй запропонували орендну плату, з якою вона погодилася. З її слів, вона мала намір прожити в резиденції кілька місяців.

"Я ні секунди не сумніваюся в собі – ніяких законів я не порушувала: ні юридичні, ні закони моралі і честі ... Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій тощо. Впевнена, найближчим часом будуть проведені необхідні службові перевірки та, у такий спосіб, отримані відповіді на поставлені питання", – підкреслила генпрокурока.

Також вона заперечувала, що домовилася за оренду резиденції з директором Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" ДУСі Євгеном Єгоровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переїхала жити в резиденцію президента України в Пуща-Водиці. Пізніше держдачу Венедіктової зняли на відео з дрона.