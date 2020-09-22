Венедіктова переїхала з родиною в резиденцію президента в Пуща-Водицю – ЗМІ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова ще у червні 2020 року переїхала з сім'єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці.

Про це йдеться у матеріалі Володимира Бойка в виданні Naspravdi.Today. За словами автора, про нове житло вона домовилася з директором Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами Євгеном Єгоровим.

Шестикімнатна резиденція загальною площею 675,1 кв.м. розташована за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85.

Однак користуватися нею, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 року №18 можуть тільки три людини – президент України, голова Верховної Ради України та прем'єр-міністр України.

Тоді, як стверджує видання, Венедіктова звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням видати постанову Кабміну, яка дозволяла б їй офіційно жити в державній резиденції.

За даними журналіста, 19 червня 2020 року Кабмін ухвалив Постанову №506 "Про внесення змін до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 №18", доповнивши цей пункт реченням такого змісту: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".

Як стверджує видання, тексту цієї постанови на сайті Кабінету Міністрів, Верховної Ради або в базах нормативно-правових актів немає, оскільки вона захищена грифом "для службового користування". Однак автору матеріалу його вдалося дістати.

Постанова Кабінету міністрів. naspravdi.today

Крім того, в матеріалі стверджується, що Венедіктова в липні підписала з Єгоровим договір про оренду державної резиденції, в якій вона вже проживала, а потім переуклала його у серпні.

За проживання в резиденції президента Венедіктова зобов'язалася платити 63 990,00 грн. щомісяця. Тоді як на утримання цієї резиденції, за твердженням автора публікації, з державного бюджету в кошторисі передбачено суму 163 416,66 грн щомісяця.

Державна резиденція в "Пущі-Водиці". naspravdi.today

Договір про надання в користування державної резиденції. naspravdi.today

Венедіктова підписала договір. naspravdi.today

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вирішила домогтися звільнення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через те, що суд закрив кримінальне провадження проти колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна за фактом незаконного заволодіння ділянкою в рекреаційній місцевості в Пуща-Водиці.