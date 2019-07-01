"Велкам ту реальність!" Журналіст поставив Зеленського на місце через "перемогу" у Станиці Луганській

Розведення сил окупантів і ЗСУ біля Станиці Луганської на Донбасі не стало великою "перемогою" або початком завершення війни, як витлумачив його президент України Володимир Зеленський.

На це звернув увагу у Facebook український журналіст Дмитро Лиховий, порадивши главі держави знайти інші приводи для хвастощів.

"З часу, коли Зеленський став президентом, кількість загиблих на фронті не зменшилася. Кількість обстрілів — точно зросла, калібр — теж. Не маючи важелів і впливу на сепарів, верховний, прости Господи, головнокомандувач намагається подати картину так, ніби офігенним кроком до миру є розведення військ у Станиці Луганській", — написав він.

Володимир Зеленський

Лиховий наголосив, що розведення сил у Станиці Луганській — справа локального масштабу. При цьому, за його словами, воно було домовлене ще восени 2016 року за п'ятого президента Петра Порошенка. "Ця ділянка — одна з трьох, щодо яких домовлялися про розведення за Порошенка. На двох інших "розвели" і забули ще у 2016-му", — пояснив він.

"Подивіться на щоденні зведення: водночас із розведенням у Станиці "по сусідству" у Луганській області війна не тільки не вщухає, а загострюється. День у день працюють важкі міномети, ствольна артилерія, ПТУР, не кажучи вже про легше озброєння", — зазначив журналіст.

"Тому Володимиру даремно "здається", що "це перший крок до стабільного припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу". Мінський процес — не самоціль, а лише засіб. Який уже п'ять років підтверджує свою майже нульову спроможність. "Розблокування" Мінська — не досягнення Зеленського, а логічний наслідок завершення президентських виборів в Україні", — продовжив Лиховий.

Крім того, він також вказав на те, що звільнення чотирьох полонених "Л/ДНР", які повернулися до Києва, стало наслідком не роботи президента, а особистих домовленостей глави політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука з його кумом, лідером Росії Володимиром Путіним.

"Тому Володимиру доведеться пошукати інших "перемог". Ще раз велкам ту реальний світ. Те", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" 26 червня відбувся перший етап відведення українських підрозділів. Своїх бійців відвів і противник.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил обох сторін у Станиці Луганській на Донбасі, а також демонтаж укріплених позицій.

Президент України Володимир Зеленський у такому розвитку подій побачив надію на досягнення стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі. За його словами, гаряча фаза війни може незабаром завершитися.

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