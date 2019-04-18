"Великоднього перемир'я" не буде: Росія нахабно зірвала переговори щодо Донбасу

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Росія відмовилася від оголошення "великоднього перемир'я" з 19 квітня.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. Засідання у форматі Skype-конференції тривало 6 годин.

"Безрезультатно. РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", – написала Геращенко.

Примітно, що представник РФ у ТКГ Борис Гризлов так і не з'явився, замість нього в засіданні брав участь дипломат Азамат Кульмухаметов.

Війна на Донбасі 112 Україна

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вкотре повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою", – наголосила віце-спікер.

Відзначається, що представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений у деескалації та закінченні війни в Донбасі. "І немає жодного сигналу, щоб РФ готова була змінити позицію, навпаки, чекає ослаблення України і все для цього робить", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, під час зустрічей із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко домовився про те, що "великоднє перемир'я" почне діяти 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не збирається проводити зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання бойових дій на Донбасі.

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