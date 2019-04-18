ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Великоднього перемир'я" не буде: Росія нахабно зірвала переговори щодо Донбасу

2.7тЧитати матеріал російською

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Росія відмовилася від оголошення "великоднього перемир'я" з 19 квітня.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. Засідання у форматі Skype-конференції тривало 6 годин.

"Безрезультатно. РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", – написала Геращенко.

Примітно, що представник РФ у ТКГ Борис Гризлов так і не з'явився, замість нього в засіданні брав участь дипломат Азамат Кульмухаметов.

Новини
Перемир'я на Донбасі: Росія до зубів озброїла терористів "Л/ДНР"

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

112 Україна

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вкотре повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою", – наголосила віце-спікер.

Відзначається, що представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений у деескалації та закінченні війни в Донбасі. "І немає жодного сигналу, щоб РФ готова була змінити позицію, навпаки, чекає ослаблення України і все для цього робить", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, під час зустрічей із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко домовився про те, що "великоднє перемир'я" почне діяти 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не збирається проводити зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання бойових дій на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
10
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия полностью обосралась и проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира! росийская армия представляет собой жалкоеи зрелище-военные эксперты! У путина нету даже шанса на победу в Украине!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Артюхов Александр
Артюхов Александр
Кожедуб Руслан, Имена, фамилии, звания экспертов в студию :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки