Великобританія першою в світі схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

Великобританія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.

Імунізація людей з високопріоритетних груп може початися в найближчі дні, повідомляє ВВС.

Британський регулюючий орган (MHRA) заявив, що вакцинацію, яка забезпечує до 95% захисту від захворювання COVID-19, можна безпечно розгорнути на наступному тижні.

Великобританія вже замовила 40 мільйонів доз. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати двома щепленнями 20 мільйонів осіб.

Відзначається, що вакцина всього за 10 місяців пройшла етапи розвитку, які зазвичай охоплюють десятиліття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже почали поширювати в Європі і США.