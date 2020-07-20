Великобританія оголосила про закупівлю 90 млн доз вакцин проти COVID-19

Великобританія підписала контракти на придбання 90 млн доз вакцин проти коронавірусу в США та Франції.

Про це повідомила DW з посиланням на заяву британського міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Алока Шарма. Третину з усіх вакцин буде розроблено американським гігантом Pfizer спільно з німецькою фірмою BioNTech

Ще 60 млн – виробництва французької компанії Valneva.

"Якщо французький продукт підтвердить свою безпеку й ефективність, Лондон може придбати додаткові 40 млн доз", – уточнив міністр.

Раніше Великобританія підписала угоду з компанією AstraZeneca на виготовлення 100 мільйонів доз вакцини, яку тестують в Оксфордському університеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США мають намір до кінця літа почати виробництво вакцини проти коронавірусу.

У Німеччині заявили, що дієва вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже в грудні 2020 року.