Так, друзья — сегодня будет очередной пост про "прелести жизни" в Советском Союзе. Как вы наверное уже знаете — фанаты СССР обычно любят хвалить эту страну, выпячивая в виде достижений всякие там космические ракеты, которые не имели отношения к жизни 99% населения страны — за всё время существования СССР в отряде космонавтов побывало всего 120 человек.

Понятно, отчего так происходит, если начать рассказывать о других аспектах советской жизни — о быте, о медицине, о квартирах, о магазинах — словом, обо всём том, что касается жизни всех людей — то окажется, что СССР был бедной, нищей и отсталой страной, уровень жизни которой был где-то на уровне стран Африки, и в сегодняшнем посте я вам ещё раз это докажу на примере средств женской гигиены, пишет популярній белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про СССР — страну без женских прокладок.

Из истории женской гигиены.

Глядя на фото убогой и серой советской жизни, фанаты СССР время от времени вскрикивают — "а так в то время было везде!", "это просто такое время было!", "тогда все так жили" — иногда дополняя эти вскрики фотографией Джона Леннона на кухне у Маккартни.

На самом деле в развитых странах все удобные бытовые вещи появлялись намного раньше, чем в СССР — к примеру, уже в довоенной Америке пылесос и холодильник были вполне распространёнными вещами в городах, тогда как советским гражданам уже в пятидесятые годы со страниц "Книги о вкусной и здоровой пище" рассказывали о холодильнике как о каком-то новомодном чуде — "холодильник — это машина, которая работает электричеством!". Это же касается и предметов женской гигиены (а также детских подгузников) — в развитых странах они давно уже были, тогда как в СССР и слыхом не слыхивали о таких вещах.

Первые прототипы женских прокладок появились в США ещё в 1870-е годы, а в 1886 году они впервые появились в продаже под названием "Полотенца Листера". Прокладки, похожие на современные, появились в 1920-е годы и продавались под названием Kotex (сочетание хлопка и ткани), а в 1927-м году известная компания Джонсон & Джонсон представила свои прокладки Modess, которые стали основным конкурентом Kotex. Начинается борьба за потребителя и здоровая капиталистическая конкуренция — в результате чего рынок наводняют десятки мануфактур по производству женских товаров.

Примерно к 1950-м годам в США, а также в других развитых странах продаётся целая линейка женских товаров — прокладки, тампоны и прочее подобное. Ну а в СССР с этим всё было очень печально.

Женские прокладки в СССР.

В ответ на вскрики фанатов совка в стиле "Зато мы делали ракеты, и перекрыли кислород, а также в области планеты мы все один бальшой народ" просто спокойно спросите — почему же такой великий СССР не мог обеспечить достойную жизнь своих граждан? Детских подгузников "великая страна" так и не родила, точно так же, как и женских прокладок — женщины были вынуждены терпеть, страдать и стареть раньше времени.

Женских прокладок, как и других средств женской гигиены, в СССР не существовало вовсе. Дамам приходилось самостоятельно изготавливать что-то подобное из марли и ваты — и это в том случае, если эти вещи можно было купить в аптеке, с началом войны в Афганистане дефицитом стали даже такие простые вещи. Если не было бинтов, в качестве прокладок использовали старые и рваные трусы или майки, которые кроили и сшивали. Иногда, что бы "не протекало", внутрь подкладывали кусочек клеёнки или полиэтилена. После использования всё это стиралось и кипятилось, а затем хранилось в недоступных от мужчин и детей местах.

Использование таких самодельных средств гигиены было сопряжено с постоянными проблемами и с постоянно присутствующим чувством стыда — всё то, что было связано с вопросами женской гигиены, как бы не существовало в общественном дискурсе, этого как бы не было, и женщина должна была сама решать все эти вопросы, испытывая постоянную неловкость. В "критические дни" было принято гулять вместе с подругами, которым говорилось что-то вроде "я пойду вперёд, а ты посмотри, всё ли у меня хорошо".

Гигиенические прокладки и тампоны стали появляться в СССР только в Перестройку, а массово продаваться начали только начале девяностых годов, уже после конца совка. Что самое смешное — некоторые безумные фанаты СССР всерьёз считают, что "подсовывание прокладок" было чем-то вроде "идеологической диверсии проклятых капиталистов":

Послесловие.

Можно, конечно, и дальше продолжать гордиться ракетами и балетами — но лично я считаю, что уровень жизни в стране определяется прежде всего уровнем жизни её граждан, и в особенности женщин. Так вот, в СССР с этим всё было очень плохо — из-за тяжёлой жизни советская женщина к 30 годам превращалась в тётку, а к пятидесяти — в настоящую бабушку со вставными зубами и согнутой спиной. Уже за одно это стоило развалить СССР и всю советскую систему.

Такие дела.

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Застали те времена)?