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''Великий пшик!'' Герман уїдливо висловилася про Томос для України

6.8тЧитати матеріал російською

Скандальна екс-радниця президента-утікача Віктора Януковича Ганна Герман вибухнула обуреннями через те, що Україна отримала Томос без підписів членів Синоду Вселенського патріархату.

Більше того, вона зневажливо висловилася про історичну подію, назвавши її "пшиком", а не великою перемогою. Це сталося у ефірі програми "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ганна Герман

Ганна Герман

Скріншот відео

"Український народ не довіряє своїй владі не тому, що слухає російську пропаганду, а тому, що влада їх постійно обманює. Дивіться, навіть в таких речах, які, здавалося б, безпрограшні для влади, вони обманюють. Подивіться на цей Томос. Начебто все зробили: привезли, показали, розповіли, служби Божі, ура, браво! Виявляється, що в тому документі щодо Томосу відсутні підписи. Що він підписаний тільки патріархом, а потрібні підписи всього Синоду! І цього людям не сказали. І зараз забирають той документ назад до Стамбула, і там 9 січня засідатиме Синод. Підпишуть чи не підпишуть... Навіть якщо підпишуть всі несмак", — обурилася Герман.

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Ганна Герман

Ганна Герман

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Вона додала, що українців мали попередити про те, що документ не встигнуть підписати до Різдва. Інакше, на її думку, влада мала повністю засекретити інформацію про те, що Томос необхідно повернути до Стамбула, щоб не давати приводів для глузувань.

"Вони розплескали це все. Тепер всі сміються! І з тієї великої перемоги виходить великий пшик!" — нахабно висловилася Герман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Анна Герман
Місце
Україна
Тег
Томос
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Коментарі
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Farosov Gera
Farosov Gera
Бред в лучших традициях времен януковича.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Есть еще на Украине умные люди.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Вся эта банднровская колония большой пшик и вонизм, которая точно не будет существовать в таком виде.
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