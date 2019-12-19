Великий обмін полоненими: з’ясувалося, кого може повернути Росія

Обмін полоненими між Росією та Україною, відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час "нормандського" саміту в Парижі 9 грудня, може пройти до кінця року.

Навіть попри те, що на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня сторони не змогли остаточно узгодити списки для обміну. Кого саме Кремль може передати Києву, розповідає "ВВС Україна".

Зокрема, як заявив президент Володимир Зеленський, під час першого етапу Україна планує повернути додому 72 своїх громадян. Наступні ж передбачатимуть обмін людей, які перебувають в анексованому Криму та РФ, серед них і кримські татари. Зі свого боку сепаратистські ЗМІ після "нормандської зустрічі" повідомляли про нібито досягнуту домовленість щодо обміну за формулою 53 на 88 осіб.

Обмін полоненими між Росією та Україною може пройти до кінця року

За даними ж СБУ, загалом на території терористичних "республік" у полоні перебуває 227 українців. Ще 258 вважаються зниклими безвісти. Хоча там і наголошують, що точна кількість людей, яких утримують в ОРДЛО, невідома.

Водночас, як зазначають у громадській організації "Медійна ініціатива за права людини", серед ув'язнених у "Л/ДНР" переважають цивільні, а військових там – приблизно 20 відсотків. Усіх їх звинувачують у "шпигунстві", "участі в терористичних організаціях", "зберіганні зброї" тощо.

Наприклад, серед військових, це танкіст Богдан Пантюшенко (позивний "Броня"), якого бойовики взяли у полон ще в січні 2015-го, звинувативши у підриві мосту поблизу Донецька, а цьогоріч "засудили" до 18 років ув’язнення.

Понад чотири роки утримуються двоє бійців 3-го полку спецпризначення ЗСУ Олександр Коріньков і Сергій Глондар, котрі потрапили у полон в лютому 2015 року під час боїв за Дебальцеве.

Крім цього, зазначається, що у березні 2017-го росЗМІ оприлюднили відео зі ще двома українськими військовими 8-го полку спецпризначення – Сергієм Іванчуком та Іваном Дєєвим, яких звинувачують у розвідувальній і терористичній діяльності.

Залишається під питанням, чи будуть Глондар, Пантюшенко та Коріньков у списках на обмін Getty

Також "суди республік" засудили до 30 років в’язниці бійця 30-ї мехбригади Володимира Воскобойника.

Решта військових, як припускають правозахисники, могли бути схоплені на території "Л/ДНР" через необачність чи помилки.

За словами координаторки організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяни Катриченко, полонених цивільних можна умовно поділити на декілька груп. Насамперед, це люди, які підтримували Україну, займалися політикою чи допомагали нашим військовим.

Так, із серпня 2017 року тримають у полоні донецького блогера і автора колонок на сайті "Радіо Свобода" Олега Галазюка. Уже понад два роки за ґратами перебуває й ще один позаштатний кореспондент цього ЗМІ – Станіслав Асєєв, котрого в жовтні 2019-го "засудили" до 15 років в'язниці за "шпигунство" та "екстремізм".

Окрім них, 11 років колонії за "шпигунство" отримала і медсестра з Горлівки Марина Чуйкова. За тими ж підозрами був затриманий і згодом "засуджений" Олександр Тимофєєв.

"Але є й інша група людей, які потрапили у ці "жорна" війни, можливо, навіть не надто проукраїнських поглядів, але до котрих місцеві правоохоронці мають якісь претензії", – каже Корнієнко, додаючи, що таких утримуваних – декілька десятків і переважно це водії, котрі часто перевозили людей через лінію розмежування.

Водночас зазначається, що кількість полонених в Україні, яких зі свого боку Київ може передати Росії, до останнього часу була засекреченою. Згодом стало відомо, що загалом це – щонайменше 1100 осіб.

Щоправда, підкреслює видання, посилаючись на близькі до Офісу президента Зеленського джерела, у списку людей, яких готують на обмін, "можуть опинитися не лише громадяни Росії і не тільки ті, кому інкримінують статті про тероризм". Зокрема, йдеться про включення до списку громадян України – ексбійців спецпідрозділу "Беркут", яких судять за звинуваченням у злочинах під час Євромайдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією здійснюватиметься у три кроки: спочатку обмін усіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб із Росії та окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися про обмін полоненими.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал