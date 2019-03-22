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"Великий Нурсултан": Портников розповів, чому Україна дратує Росію та її друзів

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Україна дратує Росію та її сателітів на пострадянському просторі, оскільки є однією з небагатьох країн, які здатні на зміни і відстоювання своєї свободи.

Більшість інших членів колишнього СРСР насправді мало чим відрізняються від Казахстану, де панує культ особистості беззмінних лідерів. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у статті для "Грані.ру".

Зокрема, він з подивом поставився до ажіотажу, що здійнявся довкола перейменування столиці Казахстану та інших географічних об'єктів на честь президента Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку.

Віталій Портников

Віталій Портников

"Еспресо.TV"

"Літня людина, яка ніби як у шпаринку а насправді з ханського трону спостерігає за власним похороном, залишаючись живим. І дізнається про почесті, які він не міг собі дозволити, поки противився спокусі головувати на власному похороні: почесні звання, пам'ятник, перейменована столиця, бульвар Миру в Караганді перейменували на проспект Нурсултана Назарбаєва, проспект Незалежності в Усть-Каменогорську буде носити ім'я Назарбаєва, а в Актау... В в Актау на проспект Назарбаєва перейменували проспект Першого Президента Республіки Казахстан! Заради задоволення цікавості літньої людини Казахстан перетворюється на Радянський союз брежнєвських часів", — пише він.

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Разом з тим, Портников підкреслив, що така тенденція спостерігається не тільки в Казахстані. Адже насправді велика частина жителів пострадянського світу живе в Нурсултані.

"Хіба росіяни, які вже 19 років не можуть позбутися від Путіна і тільки ворожать, який варіант продовження свого безглуздого правління вибере правитель, не живуть в Нурсултані? Хіба білоруси, які як обрали 25 років президентом антикорупціонера Лукашенка так і радіють, не живуть в Нурсултані? Хіба туркмени, у яких батьки народу змінюються тільки природним шляхом, не живуть в Нурсултані? Хіба азербайджанці, які пережили створення династії і призначення дружини другого з Алієвих першим віце-президентом країни, не живуть в Нурсултані? Хіба таджики не погодилися з тим, що ними вже 25 років править переможець в громадянській війні, який замислюється про передачу влади синові? Хіба в Узбекистані влада могла змінитися інакше, як після похорону? Хіба все це не Нурсултан?" — задається риторичними питаннями журналіст.

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

Винятком, вважає він, є тільки Україна, здатна на демократичні вибори і повстання, Молдова з її клановою боротьбою, Грузія і Вірменія з їх революціями і переворотами і Киргизстан з його заколотами. В інших країнах пострадянського простору влада не змінюється ніколи. У підсумку, пише Портников, залишається чотири маленьких країни, дві з яких до того ж втратили частину без того не дуже великої території, і одна велика.

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"Тепер зрозуміло, чому саме Україна викликає таку дику ненависть правителів "великого Нурсултану", чому вони так хочуть домогтися її краху, підпорядкувати, принизити, обдурити? Та тому що на пострадянському просторі Україна — поки що єдина надія на те, що не все в нашому світі буде називатися Нурсултан, що життя, в якому безумство не рахується нормою, все-таки існує", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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