"Великий Нурсултан": Портников розповів, чому Україна дратує Росію та її друзів

Україна дратує Росію та її сателітів на пострадянському просторі, оскільки є однією з небагатьох країн, які здатні на зміни і відстоювання своєї свободи.

Більшість інших членів колишнього СРСР насправді мало чим відрізняються від Казахстану, де панує культ особистості беззмінних лідерів. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у статті для "Грані.ру".

Зокрема, він з подивом поставився до ажіотажу, що здійнявся довкола перейменування столиці Казахстану та інших географічних об'єктів на честь президента Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку.

Віталій Портников "Еспресо.TV"

"Літня людина, яка ніби як у шпаринку — а насправді з ханського трону — спостерігає за власним похороном, залишаючись живим. І дізнається про почесті, які він не міг собі дозволити, поки противився спокусі головувати на власному похороні: почесні звання, пам'ятник, перейменована столиця, бульвар Миру в Караганді перейменували на проспект Нурсултана Назарбаєва, проспект Незалежності в Усть-Каменогорську буде носити ім'я Назарбаєва, а в Актау... В в Актау на проспект Назарбаєва перейменували проспект Першого Президента Республіки Казахстан! Заради задоволення цікавості літньої людини Казахстан перетворюється на Радянський союз брежнєвських часів", — пише він.

Разом з тим, Портников підкреслив, що така тенденція спостерігається не тільки в Казахстані. Адже насправді велика частина жителів пострадянського світу живе в Нурсултані.

"Хіба росіяни, які вже 19 років не можуть позбутися від Путіна і тільки ворожать, який варіант продовження свого безглуздого правління вибере правитель, не живуть в Нурсултані? Хіба білоруси, які як обрали 25 років президентом антикорупціонера Лукашенка — так і радіють, не живуть в Нурсултані? Хіба туркмени, у яких батьки народу змінюються тільки природним шляхом, не живуть в Нурсултані? Хіба азербайджанці, які пережили створення династії і призначення дружини другого з Алієвих першим віце-президентом країни, не живуть в Нурсултані? Хіба таджики не погодилися з тим, що ними вже 25 років править переможець в громадянській війні, який замислюється про передачу влади синові? Хіба в Узбекистані влада могла змінитися інакше, як після похорону? Хіба все це не Нурсултан?" — задається риторичними питаннями журналіст.

Нурсултан Назарбаєв

Винятком, вважає він, є тільки Україна, здатна на демократичні вибори і повстання, Молдова з її клановою боротьбою, Грузія і Вірменія з їх революціями і переворотами і Киргизстан з його заколотами. В інших країнах пострадянського простору влада не змінюється ніколи. У підсумку, пише Портников, залишається чотири маленьких країни, дві з яких до того ж втратили частину без того не дуже великої території, і одна велика.

"Тепер зрозуміло, чому саме Україна викликає таку дику ненависть правителів "великого Нурсултану", чому вони так хочуть домогтися її краху, підпорядкувати, принизити, обдурити? Та тому що на пострадянському просторі Україна — поки що єдина надія на те, що не все в нашому світі буде називатися Нурсултан, що життя, в якому безумство не рахується нормою, все-таки існує", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що законами він наділений статусом Першого Президента – Єлбаси, Лідера Нації.

Касим-Жомарт Токаєв 20 березня склав присягу народу Казахстану і вступив на посаду президента республіки. В цей же час Токаєв запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану на Нурсултан.

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