В Україні обрали найкращий ескіз великого Державного Герба. Фото

В Україні завершився конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

Його результати оголосили 19 листопада, повідомив на сторінці у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також опублікував фото ескізу, який переміг.

Відомо, що конкурс провело Державне агентство України з питань мистецтв і художньої освіти.

Ескіз-переможець Facebook / Олександр Ткаченко

Переможця серед 112 робіт визначали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства.

Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знака Княжої Держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

Варіанти Герба в кольорі та чорно-білому виконанні Facebook / Олександр Ткаченко

Далі Мін'юст повинен підготувати проєкт Закону "Про державні символи" і передати його до Верховної Ради. Якщо проєкт підтримають, ескіз стане офіційним символом країни.

Комісія розглядає інші варіанти Facebook / Олександр Ткаченко

Голосування Facebook / Олександр Ткаченко

Засідання комісії Facebook / Олександр Ткаченко

Нагадаємо, проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України було ухвалено 279 голосами на позачерговому засіданні Ради 25 серпня.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шотландії виявили двометровий пам'ятний знак із національним гербом України, датований 1949-м роком.